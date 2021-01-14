ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

13 января боевики на Донбассе нарушали режим тишины шесть раз – штаб ООС

С начала суток 14 января российско-оккупационнные войска на Донбассе нарушали режим прекращения огня один раз, обстрелы велись вблизи Марьинки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Среди украинских военных 13 января потерь не было
Среди украинских военных 13 января потерь не было
Фото: EPA

13 января российско-оккупационнные войска на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 14 января.

"Рядом с населенным пунктом Водяное в Приазовье российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и неподалеку от Гнутово оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

С начала суток 14 января боевики нарушили режим тишины один раз.

"Вблизи Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет", – сообщили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибло четверо военнослужащих, 18 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Марьинка, Авдеевка, Гнутово, Водяное, ВСУ, война в Украине, операция Объединенных сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
"Хочу быть Берди", "Я бы сняла это". Джессика Симпсон показала двухлетнюю дочь в дизайнерской соломенной шляпе за $950
"Хочу быть Берди", "Я бы сняла это". Джессика Симпсон показала двухлетнюю дочь в дизайнерской соломенной шляпе за $950
Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить
Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить
"Любит вызовы, а некоторые вещи делает лучше, чем я". Владимир Кличко несколько месяцев провел вместе с шестилетней дочерью от голливудской актрисы
"Любит вызовы, а некоторые вещи делает лучше, чем я". Владимир Кличко несколько месяцев провел вместе с шестилетней дочерью от голливудской актрисы
  "Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду
  "Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду
Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ
Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ
60-летняя Суинтон рассказала о своей гендерной идентичности
60-летняя Суинтон рассказала о своей гендерной идентичности
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS