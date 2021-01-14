13 января боевики на Донбассе нарушали режим тишины шесть раз – штаб ООС

С начала суток 14 января российско-оккупационнные войска на Донбассе нарушали режим прекращения огня один раз, обстрелы велись вблизи Марьинки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

13 января российско-оккупационнные войска на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 14 января.

"Рядом с населенным пунктом Водяное в Приазовье российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и неподалеку от Гнутово оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

С начала суток 14 января боевики нарушили режим тишины один раз.

"Вблизи Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет", – сообщили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.