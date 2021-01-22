В МИД Украины рассказали, что страна защищает от российской агрессии

Объединение усилий всех украинцев станет мощным оружием для восстановления территориальной целостности страны, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Соборность и единство украинцев остаются фундаментальной ценностью украинской государственности, которую Украина защищает сегодня от российской вооруженной агрессии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по поводу празднования Дня соборности.

"Акт объединения определил дальнейшее становление украинской политической нации и стал свидетельством воли украинцев к самоопределению и консолидации", – подчеркивают в МИД.

Украинские дипломаты считают, что консолидация усилий всех украинцев является мощным оружием для победы над "общим врагом и восстановления территориальной целостности".

Одним из приоритетов министерства было и остается объединение украинцев по всему миру и защита соотечественников за рубежом, уточнили в МИД.

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.