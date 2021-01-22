"Хватит разделений". Зеленский в поздравлении ко Дню соборности рассказал о мечте украинцев

Чтобы народ Украины стал единым, нужно учить уроки столетней давности, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, объединение народа – это древнейшая мечта украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 января, поздравил граждан Украины с Днем соборности. В тексте поздравления, которое опубликовано на странице президента в Facebook, говорится о важности объединения украинцев.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины...". Эта цитата из Универсала об объединении УНР и ЗУНР, провозглашенного 102 года назад, вызывает широкий спектр эмоций", – написал Зеленский.

Президент считает эти слова "радостью от большого объединения не просто земель или территорий, а украинцев".

"Это гордость. Гордость за наших предков, которые совершили Акт воссоединения, а вместе с ним – вековечную мечту всех борцов за единую, соборную Украину. Это сожаление. Из-за того что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину. Это и боль. Ведь 100 лет спустя Крым и часть Донбасса оторвали от единой Украины. И это уверенность. Что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем творцами нового акта единения", – заявил президент Украины.

Чтобы объединить Украину, нужно навсегда выучить уроки столетней давности, полагает он.

"Чтобы стать сильными – нужно быть едиными, а чтобы стать едиными – нужно быть сильными. Хватит разделений. Важно помнить, что соборность – это не только о территории. Одно из древнейших мечтаний нашего народа – о единении – фундаментальная мечта. Но ее нельзя достичь один раз и навсегда. Это постоянная работа. Это ежедневное движение. Это не что-то в прошлом, не идеологическая рамка сверху и не достижение, которое может быть простым", – написал Зеленский.

По его словам, каждый должен учить себя отличать собственные эмоции от "искусственно накрученных политиками", уважать различия и интересы других в обществе и поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата.

"В этом году мы встречаем День соборности с чувством глубокой скорби и траура по нашим согражданами, погибшим во время пожара в Харькове. К большому сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические страницы. Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечом к плечу. Давайте беречь нашу Украину и будем едины. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас", – заявил глава государства.