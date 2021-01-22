ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Хватит разделений". Зеленский в поздравлении ко Дню соборности рассказал о мечте украинцев

Чтобы народ Украины стал единым, нужно учить уроки столетней давности, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, объединение народа – это древнейшая мечта украинцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: "Соборность это не только о территории"
Зеленский: "Соборность – это не только о территории"
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 января, поздравил граждан Украины с Днем соборности. В тексте поздравления, которое опубликовано на странице президента в Facebook, говорится о важности объединения украинцев.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины...". Эта цитата из Универсала об объединении УНР и ЗУНР, провозглашенного 102 года назад, вызывает широкий спектр эмоций", – написал Зеленский.

Президент считает эти слова "радостью от большого объединения не просто земель или территорий, а украинцев".

"Это гордость. Гордость за наших предков, которые совершили Акт воссоединения, а вместе с ним  вековечную мечту всех борцов за единую, соборную Украину. Это сожаление. Из-за того что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину. Это и боль. Ведь 100 лет спустя Крым и часть Донбасса оторвали от единой Украины. И это уверенность. Что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем творцами нового акта единения",  заявил президент Украины.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2736618343255191

Чтобы объединить Украину, нужно навсегда выучить уроки столетней давности, полагает он.  

"Чтобы стать сильными  нужно быть едиными, а чтобы стать едиными  нужно быть сильными. Хватит разделений. Важно помнить, что соборность  это не только о территории. Одно из древнейших мечтаний нашего народа  о единении  фундаментальная мечта. Но ее нельзя достичь один раз и навсегда. Это постоянная работа. Это ежедневное движение. Это не что-то в прошлом, не идеологическая рамка сверху и не достижение, которое может быть простым",  написал Зеленский.

По его словам, каждый должен учить себя отличать собственные эмоции от "искусственно накрученных политиками", уважать различия и интересы других в обществе и поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата.

"В этом году мы встречаем День соборности с чувством глубокой скорби и траура по нашим согражданами, погибшим во время пожара в Харькове. К большому сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические страницы. Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечом к плечу. Давайте беречь нашу Украину и будем едины. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас",  заявил глава государства.

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Этот праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

Теги: День соборности Украины, Владимир Зеленский, поздравление, УНР, ЗУНР, река Днепр, объединение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла звезда сериала "Вавилон-5" Фурлан
Умерла звезда сериала "Вавилон-5" Фурлан
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах
"Для меня это идеальный отдых". Димопулос в купальнике рассказала, чем занимается на Мальдивах
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
"Массовку пригнали", "Показуха". В сети обсуждают день рождения Волочковой
"Массовку пригнали", "Показуха". В сети обсуждают день рождения Волочковой
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня
Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня G
Дмитрий ГОРДОН
"Легко готовить легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Легко готовить – легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Человек творит страшные вещи". Бузова заявила, что рассталась со своим избранником
"Человек творит страшные вещи". Бузова заявила, что рассталась со своим избранником
"Фото о многом говорит". Подольская после вторых родов поделилась пляжным снимком с семьей
"Фото о многом говорит". Подольская после вторых родов поделилась пляжным снимком с семьей
Брежнева показала младшую дочь в шубе до пят
Брежнева показала младшую дочь в шубе до пят
  Никитюк: Из-за высокого роста меня называли "швабра", "стручок", "лошадь". Я плакала
  Никитюк: Из-за высокого роста меня называли "швабра", "стручок", "лошадь". Я плакала G
Дмитрий ГОРДОН
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет!
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет! G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS