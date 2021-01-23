Боевики на Донбассе открывали огонь восемь раз – штаб ООС

Российские оккупационные войска стреляли по позициям украинских военных недалеко от населенных пунктов Южное, Гнутово и Авдеевка Донецкой области, сообщил штаб операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска 23 января восемь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС 23 января в Facebook.

Недалеко от населенного пункта Южное Донецкой области российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вблизи населенного пункта Гнутово Донецкой области боевики дважды открывали огонь по украинским позициям из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Водяного (Приазовье), вооруженные формирования РФ стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки Донецкой области боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, а у Опытного – из ручного противотанкового гранатомета.

О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет, заключили в штабе.