Снайпер боевиков на Донбассе тяжело ранил украинского военного, он умер в больнице – украинская делегация в ТКГ

Украина направила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ноту из-за гибели украинского военнослужащего на Донбассе, сообщили в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook (архив)

2 февраля снайпер незаконных вооруженных формирований России тяжело ранил военнослужащего Вооруженных Сил Украины, информирует в Telegram пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

По данным делегации, украинский военный получил ранение в результате обстрела позиций Объединенных сил в районе Торецка Донецкой области. Он скончался в больнице.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила соответствующую ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

В 2020 году СММ ОБСЕ зафиксировала на 55% меньше нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе; однако они случаются, и в последнее время – все чаще, подчеркнула постоянный представитель Евросоюза в ОБСЕ Раса Остраускайте 27 января.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ на конец 2020 года, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.