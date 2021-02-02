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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1 февраля на Донбассе боевики пять раз нарушили перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, в первый день февраля боевики открывали огонь возле населенных пунктов Авдеевка, Пищевик, Новомихайловка и Пивденное.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

1 февраля боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 2 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"1 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. ...Боевых потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в пригороде Авдеевки боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета, возле Пищевика – из автоматических станковых гранатометов, в районе Новомихайловки – из стрелкового оружия, в районе Пивденного – из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов.

"С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/494769791519090/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Донбасс, боевики, перемирие, Авдеевка, гранатомет, война в Украине, Новомихайловка, Пищевик, война на Донбассе, Пивденное, ООС, нарушение
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