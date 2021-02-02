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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ЛНР" вслед за "ДНР" заявили о начале вакцинации от коронавируса российским "Спутник V"

1 февраля прививки от коронавируса российским препаратом "Спутник V" начали делать для жителей временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, заявил представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник.

В оккупированном Донецке сегодня начали делать инъекции препаратом "Спутник V"
В оккупированном Донецке сегодня начали делать инъекции препаратом "Спутник V"
Фото: ЕРА

Представитель незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Родион Мирошник заявил 1 февраля, что на подконтрольной боевикам территории начинается вакцинация от коронавирусной инфекции СOVID-19 российским препаратом "Спутник V". Его цитирует российское агентство "Интерфакс"

По словам Мирошника, первые партии вакцины уже доставили в оккупированные Луганск и Донецк, 1 февраля прививки начали делать "отдельным категориям" жителей временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. 

Первыми на подконтрольной боевикам территории вакцинируют медиков и сотрудников "ряда других служб, чья деятельность предполагает встречи с большим количеством людей". С аналогичным заявлением 31 января выступил так называемый минздрав "ДНР"

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря прошлого года говорил, что Украина будет вакцинировать от коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препараты. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. 

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Донецк, Украина, вакцинация, боевики, ДНР, Луганское, ЛНР, вакцина, коронавирус, Родион Мирошник
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