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Украина будет вакцинировать от COVID-19 жителей временно оккупированных территорий – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет получить вакцину от COVID-19 уже в конце первого квартала 2021 года.

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Зеленский: Мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали
Зеленский: Мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина будет вакцинировать от коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препараты. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном 18 декабря в Facebook.

Президент надеется, что Украина сможет получить вакцину от COVID-19 уже в конце первого квартала 2021 года.

"Минздрав уже разработал национальный план вакцинации. Первыми ее получат наши медики и военные, а также соцработники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно, в план вакцинации будут внесены наши граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2712410222342670/

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

За последние сутки в Украине подтвердили 11 742 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 956 123 человека, выздоровели – 574 536, умерли – 16 469. 

Теги: вакцинация, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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