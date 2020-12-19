В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше человек, чем заболело

В Украине за последние сутки выявлено 11 742 инфицированных коронавирусом, среди них 547 детей и 481 медработник. Об этом 19 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за последние сутки госпитализировали 2865 человек, 213 умерли, а 13 314 выздоровели. Всего 18 декабря было проведено 60 089 тестирований на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831).
За все время пандемии в Украине заболело 956 123 человека, выздоровело – 574 536, умерло – 16 469. Также было проведено 5,2 млн ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Ситуация с количеством инфицированных в регионах Украины выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.