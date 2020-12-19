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В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше человек, чем заболело

За все время пандемии в Украине заболело 956 123 человека, выздоровело – 574 536, умерло – 16 469.

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В Украине за сутки 13 314 человек выздоровели от COVID-19
В Украине за сутки 13 314 человек выздоровели от COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине за последние сутки выявлено 11 742 инфицированных коронавирусом, среди них 547 детей и 481 медработник. Об этом 19 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки госпитализировали 2865 человек, 213 умерли, а 13 314 выздоровели. Всего 18 декабря было проведено 60 089 тестирований на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831).

За все время пандемии в Украине заболело 956 123 человека, выздоровело – 574 536, умерло – 16 469.  Также было проведено 5,2 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Ситуация с количеством инфицированных в регионах Украины выглядит так:

  • Киев – 99 694;
  • Винницкая область – 20 781;
  • Волынская область – 30 197;
  • Днепропетровская область – 52 068;
  • Донецкая область – 31 929;
  • Житомирская область – 36 061;
  • Закарпатская область – 27 003;
  • Запорожская область – 46 544;
  • Ивано-Франковская область – 41 798;
  • Киевская область – 52 415;
  • Кировоградская область – 7707;
  • Луганская область – 8640;
  • Львовская область – 56 442;
  • Николаевская область – 26 260;
  • Одесская область – 63 124;
  • Полтавская область – 31 433;
  • Ровенская область – 38 315;
  • Сумская область – 37 612;
  • Тернопольская область – 32 235;
  • Харьковская область – 64 792;
  • Херсонская область – 15 449;
  • Хмельницкая область – 36 360;
  • Черкасская область – 34 451;
  • Черновицкая область – 37 949;
  • Черниговская область – 26 864.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

    Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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