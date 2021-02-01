Сейчас в Украине создают списки людей, которые попадают в первую волну вакцинации от COVID-19 – Радуцкий

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине стартует менее чем через две недели, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

По данным Bloomberg, в мире сделали уже более 98 млн прививок от коронавируса Фото: ЕРА

Сейчас в Украине создаются списки лиц, которые попадают в первую волну вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал в эфире канала "Украина 24" 1 января.

"Сегодня уже составляют списки людей, которые попадают в первую волну. Это врачи выездных бригад, которые берут ПЦР-тесты и которые будут вакцинировать. Это медицинские работники, работающие в инфекционных больницах. А также это другие врачи, военные в зоне ООС", – рассказал Радуцкий.

Он сообщил, что кампания по иммунизации в Украине начнется "менее чем через две недели".

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину ориентировочно 15 февраля. Речь идет о 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech.

По словам Радуцкого, сейчас Минздрав ведет переговоры с производителем о регистрации этого препарата.

Всего в рамках COVAX Украина рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

По данным агентства Bloomberg на 1 февраля, в мире сделали уже более 98 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 62 странах.