Правительство обнародовало календарный план вакцинации украинцев от COVID-19 в 2021 году. Инфографика
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям одобрила календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Графику с информацией о его этапах опубликовал сайт правительства. Согласно утвержденному плану, с февраля по апрель первыми в Украине будут вакцинировать медиков и персонал, оказывающий помощь больным COVID-19, а также военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. К ноябрю планируют вакцинировать всех медиков, сотрудников органов госбезопасности, сферы образования и пожилых людей в возрасте от 60 лет.
Старт кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине могут отложить только в случае, если из-за форс-мажора в страну вовремя не завезут вакцину, рассказал замминистра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко.→
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что в 2021 году страны Евросоюза и государства – соседи ЕС получат достаточное количество доз вакцины от коронавируса.→
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.