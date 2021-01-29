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Правительство обнародовало календарный план вакцинации украинцев от COVID-19 в 2021 году. Инфографика

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям одобрила календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Графику с информацией о его этапах опубликовал сайт правительства. Согласно утвержденному плану, с февраля по апрель первыми в Украине будут вакцинировать медиков и персонал, оказывающий помощь больным COVID-19, а также военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. К ноябрю планируют вакцинировать всех медиков, сотрудников органов госбезопасности, сферы образования и пожилых людей в возрасте от 60 лет.
 
| Сегодня 19.43 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Украина, правительство, военные, вакцинация, сайт, медики, календарь, население, графика, вакцина, коронавирус
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