Правительство обнародовало календарный план вакцинации украинцев от COVID-19 в 2021 году. Инфографика

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Старт кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине могут отложить только в случае, если из-за форс-мажора в страну вовремя не завезут вакцину, рассказал замминистра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко.