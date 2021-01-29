В Минздраве назвали дату начала вакцинации от COVID-19 в Украине

Старт кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине могут отложить только в случае, если из-за форс-мажора в страну вовремя не завезут вакцину, рассказал замминистра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко.

По данным Bloomberg, кампании по вакцинации от COVID-19 стартовали уже в 60 странах Фото: ЕРА

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется ориентировочно 15 февраля. Об этом замминистра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 29 января.

По словам Ляшко, к этому числу в Украину должны привезти первые партии вакцины.

"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то. Возможно, и позже. Многие процессы на этапе согласования", – сказал он.

Ляшко заверил, что отложить старт кампании по иммунизации могут только при форс-мажорных обстоятельствах.

"Например, не отпустят партию [прививок], партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса", – подчеркнул замминистра.

Он не смог сказать, какой препарат Украина получит первым. По словам Ляшко, сегодня станет окончательно известно, предоставят ли стране препарат Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Если это будет не Pfizer, то, скорее всего, AstraZeneca (замминистра оценил вероятность того, что Украине дадут этот препарат, в 80%).

Украина в рамках COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 86,4 млн прививок от коронавируса. Кампании по вакцинации стартовали в 60 странах.