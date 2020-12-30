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Украина закупит 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса

Украина планирует закупить 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Для украинцев прививка этой вакциной будет бесплатной.

Ожидается, что в январе вакцина от Sinovac Biotech получит разрешение на использование
Ожидается, что в январе вакцина от Sinovac Biotech получит разрешение на использование
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках в Украину китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Переговоры Минздрав вел с сентября этого года. Сложность в проведении переговоров была обусловлена острой глобальной конкуренцией, отмечают в ОП.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, в том числе птичьего, паротита. Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 в количестве 5 млн доз уже приняла, в частности, Турция.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 °С. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Третью фазу клинических испытаний уже провели в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается третья фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января.

Соответственно, на январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на переквалификацию во Всемирную организацию здравоохранения в феврале 2021 года.

Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского союза.

Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 млн доз вакцины бесплатно. Главный санврач Украины Виктор Ляшко отмечал, что Украина может получить еще 8 млн доз дополнительно, то есть всего 16 млн доз, в рамках COVAX.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса18 324 человека умерли, 698 190 выздоровели. За сутки госпитализировали 2925 человек.

Теги: Китай, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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