Великобритания одобрила вакцину от коронавируса AstraZeneca

Выпуск вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Великобритании начнется 4 января.

Великобритания одобрила вакцину от коронавируса, разработанную англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

"Замечательно завершить 2020 год таким моментом надежды: вакцина против коронавируса от AstraZeneca и Оксфордского университета сегодня была разрешена для использования Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании", – написал он.

Brilliant to end 2020 with such a moment of hope: the @UniofOxford / @AstraZeneca #coronavirus vaccine has today been authorised for use by @mhragovuk



The #coronavirus vaccine is our way out of the pandemic - now we need to hold our nerve while we get through this together. — Matt Hancock (@MattHancock) December 30, 2020

В комментарии для Sky News Хэнкок уточнил, что выпуск вакцины в стране начнется 4 января и это позволит ускорить вакцинацию Великобритании.

Как отмечает BBC, Великобритания уже заказала 100 млн доз вакцин у AstraZeneca – этого должно хватить для вакцинации 50 млн человек.

Вакцина от AstraZeneca стала второй, которую одобрили в Соединенном королевстве. Первой была BNT162b2, разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, ее одобрили 2 декабря.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности.

11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить в рамках испытания свою вакцину с российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.