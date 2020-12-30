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Вакцину AstraZeneca не смогут одобрить в Евросоюзе в январе

Компания AstraZeneca еще не подавала документы в Европейское управление по лекарственным средствам для получения разрешения на использование ее вакцины от коронавируса в Евросоюзе.

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23 декабря AstraZeneca подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 в Великобритании
23 декабря AstraZeneca подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 в Великобритании
Фото: EPA

Европейское управление по лекарственным средствам (EMA), скорее всего, не сможет в январе одобрить вакцину от COVID-19, разработанную компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сказал заместитель исполнительного директора EMA Ноэль Ватион в интервью бельгийской газете Het Nieuwsblad 29 декабря.

По словам Ватиона, AstraZeneca еще даже не подавала заявку в EMA на одобрение и регулятор получил лишь некоторую информацию о вакцине.

Имеющейся информации не достаточно, чтобы гарантировать даже условное разрешение для британской вакцины, считает он.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности

11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить свою вакцину с российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

23 декабря компания подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 в Великобритании.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Европейский союз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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