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ПОЛИТИКА

Российская вакцина от COVID-19 – это гибридное оружие РФ против Украины – Кулеба

Ситуация с российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19, которая была зарегистрирована до завершения последней фазы испытаний, – отдельное гибридное измерение в истории с доступом к вакцине от COVID-19, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины
Кулеба: Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины
Фото: ЕРА

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 стоит рассматривать как элемент гибридного оружия против Украины. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал в интервью газете "День", опубликованном 28 декабря. 

Министр иностранных дел отметил, что вопросы получения вакцины – классический пример ситуации, в которой необходимо использовать гибридные возможности дипломатии. 

"Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят. И есть еще один гибридный измерение в этой истории – это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", – добавил он.

Кулеба не сообщил других деталей о гибридной агрессии РФ. 

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Эта фаза до сих пор не закончена, но 23 декабря стало известно, что минздрав страны закрыл прием новых добровольцев для испытаний, а тем, которые участвуют, перестанут колоть плацебо.

5 декабря в Москве и 17-го в остальных регионах стартовала вакцинация населения от коронавирусной инфекции прививкой "Спутник V", сообщала "Русская служба ВВС".  Получившие прививку россияне начали жаловаться на различные побочные эффекты: жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Согласно опросу "Левада-центра", обнародованному 28 декабря, больше половины россиян не готовы вакцинироваться отечественным препаратом.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что российской вакцины не существует, глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Киев ведет переговоры о закупке вакцины со всеми производителями, кроме России

Несмотря на это, некоторые украинские политики положительно отзывались о российском препарате. Президент Украины Владимир Зеленский называл такие заявления циничными.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кум Путина Виктор Медведчук сказал, что вместе с женой и сыном привился российской вакциной. После одной из встреч Медведчука в РФ российский Фонд прямых инвестиций сообщил о готовности разработчика российской вакцины "Спутник V" производить препарат на базе мощностей украинской фармацевтической компании "Биолек", но администрация украинской компании заявила, что может производить только зарегистрированные в Украине препараты.

В рамках инициативы COVAX, по данным Кабмина, Украина получит 16 млн доз вакцины, рассчитанных на иммунизацию 8 млн человек. Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. В рамках COVAX Украина, скорее всего, получит вакцину компании AstraZeneca, но готова к хранению и транспортировке препаратов других фирм, рассказывал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Виктор Медведчук, оружие, вакцинация, Дмитрий Кулеба, дипломаты, Максим Степанов, здравоохранение, вакцина, прививки
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