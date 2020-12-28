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Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме России – Ермак

Украинские власти работают над тем, чтобы в "ближайшее время" Украина получила вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак подчеркнул, что с Россией Украина не ведет переговоры о поставке вакцины
Ермак подчеркнул, что с Россией Украина не ведет переговоры о поставке вакцины
Фото: president.gov.ua

Украина ведет переговоры о поставке вакцины от коронавирусной инфекции со всеми производителями, кроме России. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил во время общения с журналистами в Киеве 28 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации. Работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время", – отметил он.

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Эта фаза до сих пор не закончена, но 23 декабря стало известно, что минздрав страны закрыл прием новых добровольцев для испытаний, а тем, которые участвуют, перестанут колоть плацебо.

5 декабря в Москве и 17-го в остальных регионах стартовала вакцинация населения от коронавирусной инфекции прививкой "Спутник V", сообщала "Русская служба ВВС". При этом, согласно опросу "Левада-центра", обнародованному 28 декабря, больше половины россиян не готовы вакцинироваться отечественным препаратом.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что российской вакцины не существует.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

В рамках COVAX Украина, скорее всего, получит вакцину компании AstraZeneca, но готова к хранению и транспортировке препаратов других фирм, рассказывал Степанов.

По его словам, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, вакцинация, Минздрав, инфекция, Андрей Ермак, вакцина, коронавирус
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