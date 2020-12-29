ГОРДОН
 
 
МИР

Додон заявил, что готов прививаться от коронавируса только российской вакциной и не верит "этим западным аналогам"

Бывший президент Молдовы Игорь Додон сравнил разработку вакцин против коронавируса с гонкой вооружений во время холодной войны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Додон рассказал, готов ли вакцинироваться от коронавируса
Додон рассказал, готов ли вакцинироваться от коронавируса
Фото: EPA

Бывший президент Молдовы Игорь Додон в интервью российскому агентству ТАСС, которое вышло 28 декабря, заявил, что если будет вакцинироваться от коронавируса, то только российской вакциной. 

Додон заявил, что в Молдове пока нет вакцины. По его словам, он готов вакцинироваться, но "только российской вакциной", так как не верит "этим западным аналогам, которые быстренько сделали, чтобы показать, что не только российская вакцина есть, но есть и у них".

Политик сравнил разработку вакцин с гонкой вооружений во время холодной войны.

Сразу после окончания президентской каденции Додон поехал в Россию.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Молдова, вакцинация, Игорь Додон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крус снялась для обложки российского глянца
Крус снялась для обложки российского глянца
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
В Париже умер модельер Пьер Карден
В Париже умер модельер Пьер Карден
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Анита Луценко: Официально я не замужем
Анита Луценко: Официально я не замужем
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS