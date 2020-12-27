Экс-президент Молдовы Додон после окончания каденции сразу поехал в Россию

На следующий день после инаугурации нового президента Молдовы Майи Санду, которая прошла 24 декабря, бывший глава государства Игорь Додон уехал в Россию.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон после окончания своей каденции поехал в Россию. Об этом 25 декабря он сообщил в Facebook.

Додон встретился с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным и обсудил с ним несколько тем, "связанных с дальнейшим развитием и углублением молдавско-российского сотрудничества в различных сферах, включая парламентскую".

Также экс-президент Молдовы провел еще ряд встреч, в частности с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым, с которым обсудил перспективы сотрудничества между его партией и Партией социалистов Республики Молдова.

26 декабря Додон опубликовал фото вместе с семьей на Красной площади в Москве, рядом с Кремлем.