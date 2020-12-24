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Санду вступила в должность президента Молдовы. В обращении к гражданам она говорила и на украинском

Президент Молдовы Майя Санду во время свой инаугурации пообещала, что будет "президентом справедливости".

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Санду победила на выборах президента с поддержкой 57,72% избирателей
Санду победила на выборах президента с поддержкой 57,72% избирателей
Фото: EPA

Избранный президент Молдовы Майя Санду принесла 24 декабря присягу президента и официально вступила в должность. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Церемония инаугурации прошла в Дворце республики. В своей речи Санду поблагодарила диаспору и тех, кто живет в Молдове, за то, что поняли, что "Молдова нуждается в новом пути".

Также она пообещала, что будет "президентом справедливости".

Санду обратилась к гражданам на языках культурных меньшинств Молдовы, подчеркнув, что будет действовать в интересах всех граждан. Она сказала несколько фраз на украинском, русском, гагаузском и болгарском языках.

"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", – сказала она во время инаугурации, видео которой опубликовано на YouTube NewsMaker.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%

Теги: Молдова, украинский язык, Майя Санду
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