Санду стала президентом Молдовы, Додон на ее инаугурацию пришел с цветами. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Избранный президент Молдовы Майя Санду 24 декабря приняла присягу и официально вступила в должность.
Церемония инаугурации проходила во Дворце республики в Кишиневе. Как пишет местное издание NewsMaker
, предыдущий глава Молдовы Игорь Додон встретил Санду с цветами. Собравшиеся перед дворцом люди кричали Санду "браво", а Додону – "Иуда" и "воры". Президент обратилась к гражданам на языках культурных меньшинств страны. Санду сказала несколько фраз на украинском, русском, гагаузском и болгарском языках. "Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", – сказала она во время инаугурации. На выборах Санду получила поддержку 57,72% избирателей, а ее главный оппонент Додон – 42,28%. Фотографии церемонии инаугурации президента Молдовы подготовило агентство ЕРА
.