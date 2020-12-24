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Санду стала президентом Молдовы, Додон на ее инаугурацию пришел с цветами. Фоторепортаж

Сегодня 19.10
Избранный президент Молдовы Майя Санду 24 декабря приняла присягу и официально вступила в должность. Церемония инаугурации проходила во Дворце республики в Кишиневе. Как пишет местное издание NewsMaker, предыдущий глава Молдовы Игорь Додон встретил Санду с цветами. Собравшиеся перед дворцом люди кричали Санду "браво", а Додону – "Иуда" и "воры". Президент обратилась к гражданам на языках культурных меньшинств страны. Санду сказала несколько фраз на украинском, русском, гагаузском и болгарском языках. "Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", – сказала она во время инаугурации. На выборах Санду получила поддержку 57,72% избирателей, а ее главный оппонент Додон – 42,28%. Фотографии церемонии инаугурации президента Молдовы подготовило агентство ЕРА.
Теги: Молдова, инаугурация, присяга, Кишинев, Игорь Додон, президент, Майя Санду, церемония
 

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