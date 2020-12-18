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Додон вернул русскому языку статус "межэтнического общения" в Молдове

Закон о функционировании языков на территории Молдовы восстанавливает статус русского языка как языка межэтнического общения в Молдове. Так было на протяжении более двух десятилетий, сообщил действующий президент Молдовы Игорь Додон.

Додон подписал три закона, поднимающие статус русского языка
Додон подписал три закона, поднимающие статус русского языка
Фото: Igor Dodon / Facebook

Действующий президент Молдовы Игорь Додон утвердил закон, возвращающий русскому языку статус языка межнационального общения в стране. О сути документа он написал у себя в Facebook 18 декабря.

Он отметил, что это "ряд важных законов, которых ждали граждане". Додон признавал, что ему "принципиально важно" принять закон о статусе русского языка до инаугурации избранного главы государства Майи Санду.

"Закон о функционировании языков на территории Молдовы предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый", – пояснил Додон.

Лидер Молдовы утвердил еще два закона, поднимающие статус русского языка. В частности, Додон подписал закон о внесении изменений и дополнений в кодекс аудиовизуальных услуг республики, отменяющих цензуру на телеканалах. Документ вернет в эфир выпуски новостей российских телеканалов.

https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/2715130292061181

Еще один документ, дополняющий закон о фармацевтической деятельности, предполагает, что аптеки и медицинские учреждения должны давать инструкции к медикаментам на государственном или русском языке при наличии таких требований.

Законопроект, который закрепляет за русским языком статус межнационального общения, парламент Молдовы принял в первом чтении 3 декабря.

Закон приняли единогласно депутаты парламентского большинства – Партии социалистов и партии "Шор", сообщал "Интерфакс". Оппозиция бойкотировала заседание парламента в знак протеста против утвержденной парламентским большинством "токсичной" повестки дня.

Принятый закон предусматривает, что взаимоотношения с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями на территории Молдовы, языком устного и письменного общения является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина. При этом государство должно создать все условия для использования и развития русского языка в качестве языка межнационального общения.

Закон о функционировании языков Молдова приняла в 1989 году, но Конституционный суд в 2018 году признал его устаревшим и отменил его.

В Молдове 15 ноября 2020 года прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Теги: Россия, Молдова, оппозиция, русский язык, Игорь Додон, парламент, закон
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