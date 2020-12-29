Украина в рамках COVAX получит 16 млн доз вакцины – Немчинов

16 млн доз вакцины от коронавируса хватит для вакцинации 8 млн человек, отметил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Украина в рамках международного механизма COVAX получит 16 млн доз вакцины против коронавируса, а не 8 млн, как сообщали ранее. Об этом в эфире канала "Дом" 28 декабря заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

"Начнем с того, что уже не 8 млн доз, а 16 млн доз вакцины. 8 млн доз нужно два раза вколоть – это для 4 млн граждан, а соответственно, 16 млн будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", – сказал Немчинов.

Он отметил, что сначала важно привить приоритетные группы населения.

"Дальше, когда мы уже перейдем к плановым закупкам вакцин, которые уже сертифицированы в США, Канаде, Великобритании, Евросоюзе, мы сможем дать возможность людям, не входящим в приоритетные списки, вакцинироваться самостоятельно и, таким образом, увеличивать так называемый коллективный иммунитет", – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 29 декабря в Украине подтвердили 1 037 362 случая инфекции, 18 081 человек умер, 681 835 выздоровели.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сначала сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

Позже Ляшко говорил, что Украина гарантированно получит 8 млн доз и может рассчитывать на 8 млн доз дополнительно.

"8 млн – это 100-процентная гарантия, 16 млн – это потенциальная возможность", – сказал он.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.