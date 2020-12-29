В Украине за сутки подтвердили 6988 случаев COVID-19

В Украине за сутки подтвердили 6988 случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook 29 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Среди заболевших 324 ребенка и 337 медиков.
Умерло за сутки 232 человека, выздоровело 16 106 заболевших, госпитализированы 1298 пациентов.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 037 362 случая инфекции, 18 081 человек умер, 681 835 – выздоровели.
За сутки провели 43 585 тестирований (25 965 методом ПЦР, 17 620 методом ИФА). С начала эпидемии провели 5,5 млн ПЦР-тестов.
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.