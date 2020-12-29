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В Украине за сутки подтвердили 6988 случаев COVID-19

В Украине за сутки от коронавируса умерло 232 человека, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За сутки в Украине госпитализировано 1298 пациентов с COVID-19
За сутки в Украине госпитализировано 1298 пациентов с COVID-19
Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 6988 случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook 29 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 324 ребенка и 337 медиков.

Умерло за сутки 232 человека, выздоровело 16 106 заболевших, госпитализированы 1298 пациентов.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 037 362 случая инфекции, 18 081 человек умер, 681 835 – выздоровели.

За сутки провели 43 585 тестирований (25 965 методом ПЦР, 17 620 методом ИФА). С начала эпидемии провели 5,5 млн ПЦР-тестов.

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так: 

  • Киев – 109 008 случаев;
  • Винницкая область – 22 078;
  • Волынская область – 32 626;
  • Днепропетровская область – 57 632;
  • Донецкая область – 35 562;
  • Житомирская область – 38 554;
  • Закарпатская область – 27 974;
  • Запорожская область – 52 689;
  • Ивано-Франковская область – 42 949;
  • Киевская область – 57 912;
  • Кировоградская область – 8248;
  • Луганская область – 10 054;
  • Львовская область – 60 560;
  • Николаевская область – 30 300;
  • Одесская область – 69 863;
  • Полтавская область – 35 487;
  • Ровенская область – 40 459;
  • Сумская область – 40 170;
  • Тернопольская область – 33 622;
  • Харьковская область – 68 395;
  • Херсонская область – 17 327;
  • Хмельницкая область - 38 471;
  • Черкасская область – 38 302;
  • Черновицкая область – 39 662;
  • Черниговская область – 29 458.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/847987049077625

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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