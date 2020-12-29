В Украине за сутки подтвердили 6988 случаев COVID-19

В Украине за сутки от коронавируса умерло 232 человека, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в Украине госпитализировано 1298 пациентов с COVID-19 Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 6988 случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook 29 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 324 ребенка и 337 медиков.

Умерло за сутки 232 человека, выздоровело 16 106 заболевших, госпитализированы 1298 пациентов.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 037 362 случая инфекции, 18 081 человек умер, 681 835 – выздоровели.

За сутки провели 43 585 тестирований (25 965 методом ПЦР, 17 620 методом ИФА). С начала эпидемии провели 5,5 млн ПЦР-тестов.

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 109 008 случаев;

Винницкая область – 22 078;

Волынская область – 32 626;

Днепропетровская область – 57 632;

Донецкая область – 35 562;

Житомирская область – 38 554;

Закарпатская область – 27 974;

Запорожская область – 52 689;

Ивано-Франковская область – 42 949;

Киевская область – 57 912;

Кировоградская область – 8248;

Луганская область – 10 054;

Львовская область – 60 560;

Николаевская область – 30 300;

Одесская область – 69 863;

Полтавская область – 35 487;

Ровенская область – 40 459;

Сумская область – 40 170;

Тернопольская область – 33 622;

Харьковская область – 68 395;

Херсонская область – 17 327;

Хмельницкая область - 38 471;

Черкасская область – 38 302;

Черновицкая область – 39 662;

Черниговская область – 29 458.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.