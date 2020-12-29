ГОРДОН
 
 
МИР

Боррель обвинил российские СМИ в дезинформации для продажи своей вакцины

Россия распространяет дезинформацию о западных разработчиках вакцины от коронавируса, чтобы продвигать продажу своего препарата, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боррель: Во время "инфодемии" COVID-19 мы увидели, насколько широким и насколько разрушительным может быть иностранное вмешательство для нашей безопасности
Боррель: Во время "инфодемии" COVID-19 мы увидели, насколько широким и насколько разрушительным может быть иностранное вмешательство для нашей безопасности
Фото: ЕРА

Российские СМИ распространяют ложную информацию о европейских и американских вакцинах от коронавируса в странах, где Россия намеревается продавать свою вакцину. Об этом в своем блоге 28 декабря написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Во время "инфодемии" COVID-19 мы увидели, насколько широким и насколько разрушительным может быть иностранное вмешательство и дезинформация для нашей безопасности, нашей демократии и нашего общества. Решение проблемы дезинформации – насущная необходимость... Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются российскими СМИ, контролируемыми государством, что в некоторых случаях приводило к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян", – отметил Боррель.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса любая попытка вызвать необоснованные сомнения угрожает общественному здоровью. "Террористические организации, такие как ИГИЛ, также использовали неразбериху в ситуации с "короной" для распространения своей собственной пропаганды", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель подчеркнул, что преднамеренное распространение ложной или вводящей в заблуждение информации – только часть проблемы.

"Во время пандемии борьба с дезинформацией использовалась авторитарными режимами в качестве предлога для ограничения основных прав, особенно свободы выражения мнений и свободы СМИ", – добавил он.

Боррель призвал делать больше для борьбы с дезинформацией, чтобы противники Евросоюза "не использовали тактику с низкими издержками, низким уровнем риска и высокой наградой за нападения на наши общества и демократии".

Reuters пишет, что Российский фонд прямых инвестиций, который отвечает за маркетинг вакцины "Спутник V" за рубежом, минздрав России и Роскомнадзор не сразу ответили на запросы о комментариях.

Агентство также напомнило, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял журналистам, что российская вакцина более надежна, поскольку сделана на аденовирусе, обнаруженном у людей, по сравнению с вакциной AstraZeneca, созданной на основе аденовируса обезьян, клинические испытания которой были временно приостановлены в сентябре из-за необъяснимой болезни одного из испытуемых.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальные вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

Теги: Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, ИГИЛ, Жозеп Боррель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинформация, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS