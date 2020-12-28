В США еще одна вакцина вышла на финальную стадию испытаний

В третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса компании Novavax примут участие до 30 тыс. участников. Примерно четверть испытуемых будет старше 65 лет, по меньшей мере 15% составят афроамериканцы.

Испытания вакцины от Novavax проходят в США, Мексике, Великобритании, Южной Африке и Австралии Фото: EPA

Компания Novavax перешла к финальной третьей стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах. Об том говорится на сайте компании.

Испытания этой вакцины проходят не только в США но и в Мексике, Великобритании, Южной Африке и Австралии.

"В условиях, когда в мире свирепствует пандемия COVID-19, это испытание является важным шагом в создании глобального портфеля безопасных и эффективных вакцин для защиты населения мира", – заявил исполнительный директор Novavax Стенли Эрик.

В третьей фазе испытаний примут участие до 30 тыс. участников. Примерно четверть испытуемых будет старше 65 лет, по меньшей мере 15% составят афроамериканцы.

Вместе с тем в США с середины декабря началась массовая вакцинация. Американцам делают прививки препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.