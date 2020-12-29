Число случаев коронавируса в мире достигло 81,3 млн

По состоянию на утро 29 декабря в мире коронавирус подтвержден почти у 81,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
1 млн 774 тыс. заболевших умерли, почти 46 млн выздоровели.
Странами с самым большим распространением болезни являются:
Украина в списке занимает 16-е место.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.