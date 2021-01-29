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Эксперты в Германии не рекомендовали вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Члены постоянного комитета по вакцинации Stiko при институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии отметили, что пока недостаточно данных о том, будет ли эффективна вакцина от короанвируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для людей старше 65 лет.

Вакцина AstraZeneca может стать третьей, одобренной для использования в Евросоюзе
Вакцина AstraZeneca может стать третьей, одобренной для использования в Евросоюзе
Фото: ЕРА

Постоянный комитет по вакцинации Stiko при институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендовал использовать вакцину британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет. Об этом сообщила Deutsche Welle 28 января со ссылкой на заявление комитета.

Эксперты отметили, что сейчас недостаточно данных об эффективности препарата для людей старше 65 лет.

Пожилых людей уже вакцинировали двумя вакцинами производства Pfizer/BioNTech и Moderna, которые уже одобрены в ЕС. Для них верхний возрастной предел не установлен, сказано в сообщенииПо информации DW, ожидается, что Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) примет решение о препарате от AstraZeneca в пятницу, 29 января. Сейчас вакцина активно используется в прививочной кампании в Великобритании.

Stiko – это независимый комитет экспертов, который разрабатывает рекомендации по вакцинации для Германии.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕСПервую из них европейский регулятор разрешил применять с 16 лет, вторую  с 18, верхний возрастной предел для них не установлен, отмечает DW.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) должно принять решение об утверждении вакцины AstraZeneca 29 января. Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию этим препаратом. Первым в стране вакцинировали 82-летнего Брайана Пинкера, который находился на диализе в оксфордской больнице Черчилля из-за заболевания почек.

В случае успешной регистрации вакцина AstraZeneca станет третьим препаратом, одобренным для использования в Евросоюзе. Клинические испытания вакцины проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина от AstraZeneca показала в среднем 70% эффективности.

Заместитель исполнительного директора EMA Ноэль Ватион в конце декабря говорил, что организация, скорее всего, не сможет в январе одобрить вакцину AstraZeneca от COVID-19 из-за того, что компания еще не подавала документы для получения разрешения на использование ее вакцины от коронавируса в Евросоюзе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Германия, Великобритания, вакцинация, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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