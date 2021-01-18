Бразилия одобрила экстренное использование вакцин Sinovac и AstraZeneca. Ранее страна отказалась регистрировать "Спутник V"

17 января в Бразилии дали экстренное разрешение на использования для борьбы с коронавирусом вакцин от Sinovac и AstraZeneca, китайской вакциной уже начали прививать.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии 17 января одобрило экстренное разрешение на использование двух вакцин от коронавируса – CoronaVac от китайской компании Sinovac и Covishield от британско-шведской AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом.

В ведомстве подчеркнули, что экстренное разрешение на использование дается только на время текущей чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, чтобы как можно быстрее минимизировать последствия пандемии. Это разрешение не является постоянной медицинской регистрацией.

Агентство Reuters отмечает, что спустя несколько минут после получения разрешения в стране вакциной от Sinovac привили 54-летнюю медсестру из Сан-Паулу Монику Каласанс, она стала первым человеком, которому в стране сделали прививку этой вакциной.

16 января бразильский регулятор отказался регистрировать российскую вакцину "Спутник V" из-за несоответствия минимальным критериям.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболеваемость в мире, Бразилия находится на третьем месте по количеству случаев болезни. В стране подтвердили почти 8,5 млн случаев заражения, из них почти 210 тыс. закончились летально.