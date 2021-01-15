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Pfizer обещает, что вовремя поставит вакцину в Европу

В компании заверили Евросоюз, что запланированные на первый квартал 2021 года дозы вакцины будут поставлены по графику.

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График первого квартала года будет выполнен, обещают в Pfizer
График первого квартала года будет выполнен, обещают в Pfizer
Фото: EPA

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer обещает, что вовремя выполнит график по поставкам препарата в страны Евросоюза, несмотря на временное сокращение поставок. Об этом на пресс-конференции заявила исполнительный директор Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

По ее словам, она узнала о сокращении поставок сегодня и сразу позвонила гендиректору компании Pfizer. Тот заверил ее, что "все гарантированные дозы первого квартала будут доставлены в первом квартале".

14 января компания Pfizer сообщила государствам ЕС, что со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Это связано с модернизацией мощностей компании.

Шесть стран – участниц Евросоюза пожаловались в Еврокомиссию на задержки и сокращение поставок вакцины.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.

В страны Евросоюза до конца 2020 года должны были поставить 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производит Pfizer/BioNTech. Как отмечало издание The Local, Норвегия, которая не входит в ЕС, получает вакцину из Швеции (она продает ее соседней стране от имени ЕС). Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщало, что Норвегия планирует использовать три вакцины от COVID-19: кроме Pfizer/BioNTech, производства компаний Moderna и AstraZeneca.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: вакцинация, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, BioNTech
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