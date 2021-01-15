Pfizer обещает, что вовремя поставит вакцину в Европу

В компании заверили Евросоюз, что запланированные на первый квартал 2021 года дозы вакцины будут поставлены по графику.

График первого квартала года будет выполнен, обещают в Pfizer Фото: EPA

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer обещает, что вовремя выполнит график по поставкам препарата в страны Евросоюза, несмотря на временное сокращение поставок. Об этом на пресс-конференции заявила исполнительный директор Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

По ее словам, она узнала о сокращении поставок сегодня и сразу позвонила гендиректору компании Pfizer. Тот заверил ее, что "все гарантированные дозы первого квартала будут доставлены в первом квартале".

14 января компания Pfizer сообщила государствам ЕС, что со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Это связано с модернизацией мощностей компании.

Шесть стран – участниц Евросоюза пожаловались в Еврокомиссию на задержки и сокращение поставок вакцины.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.