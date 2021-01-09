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Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина эффективна против "британского" и "африканского" штаммов коронавируса

В компании BioNTech утверждают, что их вакцина эффективна против новых мутаций коронавируса.

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В BioNTech готовы адаптировать вакцину, если новые мутации этого потребуют
В BioNTech готовы адаптировать вакцину, если новые мутации этого потребуют
Фото: EPA

Исследование, проведенное компаниями BioNTech и Pfizer, показало, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике. Об этом заявляет пресс-служба BioNTech.

Общую для двух штаммов мутацию N501Y ученые воссоздали в лаборатории. Сообщается, что в результате исследования антитела людей после вакцинации нейтрализовали коронавирус с ключевой мутацией. Компании-производители удовлетворены этим результатом.

Кроме того, в BioNTech заявили, что готовы изменить вакцину, если новые мутации этого потребуют.

По словам Фила Дормитцера, одного из ведущих ученых Pfizer, результаты исследования ограничены, потому что не охватывают полный набор мутаций, обнаруженных в новых штаммах, пишет Reuters. Однако ученый считает обнадеживающим, что вакцина оказалась эффективной против мутации N501Y, а также 15 других мутаций, тестирование на которые проводилось ранее. Он подчеркнул, что "это не значит, что 17-й мутации не будет".

Дормитцер отметил, что другая мутация, обнаруженная в южноафриканском варианте, E484K, также вызывает беспокойство. Исследователи планируют провести аналогичные тесты и с ней, чтобы убедиться в эффективности вакцины.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе ВеликобританияКанадаСШАШвецияШвейцария и Бахрейн. 

Агентство Bloomberg сообщало, что в мире прививки от коронавируса получило минимум 10,865 млн человек. Вакцинация проходит уже в 29 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Из-за "британского" коронавируса с 5 января в Великобритании объявлен локдаун.

Новый штамм коронавируса под названием VOC-202012/01 уже обнаружили в 41 стране мира.

19 декабря еще одна мутация была обнаружена в Южно-Африканской Республике

Теги: вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, BioNTech
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