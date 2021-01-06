"Британский" штамм коронавируса обнаружили в 41 стране – ВОЗ

О появлении "британского" штамма коронавируса стало известно в середине декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что его в небольшом количестве случаев нашли в еще 40 странах.

Новый "британский" штамм коронавируса под названием VOC-202012/01 уже обнаружили в 41 стране. Об этом говорится в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По состоянию на 5 января 2021 года разновидность коронавируса VOC-202012/01, первоначально обнаруженная в Соединенном Королевстве, была обнаружена в небольшом количестве случаев в 40 других странах/территориях/областях в пяти из шести регионов ВОЗ", – говорится в сообщении.

В организации также отметили, что штамм коронавируса 501Y.V2, первоначально обнаруженный в Южной Африке, нашли уже в шести других странах.

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Из-за "британского" коронавируса с 5 января в Великобритании объявлен локдаун.

О еще одной разновидности коронавируса под названием 501.V2 стало известно 18 декабря. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в Южно-Африканской республике. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.