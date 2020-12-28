Новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Японии

У 30-летней женщины, приехавшей в Японию из Южно-Африканской республики, обнаружили новый штамм коронавируса, который распространился в ЮАР.

В Японии обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который распространился в Южно-Африканской республике. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Японии.

Болезнь выявили у 30-летней женщины, которая приехала в Японию из ЮАР 19 декабря. На момент обследования у нее не было никаких симптомов. Кроме того, у шести других человек, приехавших в Японию, обнаружили британский штамм коронавируса – пятеро из них были бессимптомные, а у одного была лихорадка.

Всего в Японии, по данным Университета Джонса Хопкинса, 223,8 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, умерло 3,2 тыс. человек. 25 декабря в стране был побит рекорд суточного прироста больных COVID-19, из-за чего было решено полностью закрыть границы.

О новом штамме коронавируса под названием 501.V2 в ЮАР стало известно 18 декабря. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных коронавирусом граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Кроме ЮАР, его также обнаружили в Великобритании. В Соединенном Королевстве, в свою очередь, распространился еще один вид коронавируса, который заразнее SARS-CoV-2 на 70%.