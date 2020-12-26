В Японии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

Третьи сутки подряд число новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Японии превышает 3 тыс. человек.

В Японии побит суточный рекорд заболеваемости COVID-19 – 25 декабря в стране зафиксировали 3748 новых случаев инфицирования. Об этом пишет The Japan Times.

Более 3 тыс. новых случаев заражения в стране регистрируется третьи сутки подряд.

Всего с начала эпидемии в Японии коронавирусом заразилось более 214 тыс. человек, 3004 умерли, выздоровело 177,6 тыс. пациентов, свидетельствуют данные американского Университета Джона Хопкинса.

Кроме того, в стране подтверждено пять случаев заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Все заболевшие в последнее время посещали Соединенное Королевство. Сейчас они находятся на карантине.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

В связи с этим более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией.