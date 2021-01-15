Шесть стран ЕС пожаловались в Еврокомиссию на задержки и сокращение поставок вакцины Pfizer

Письмо от Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Дании было направлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис.

Шесть стран Европейского союза направили письмо в Еврокомиссию, в котором заявили о задержках с поставками вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщило министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.

Совместное обращение Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Дании было направлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес.

Сообщается, что 14 января компания Pfizer внезапно проинформировала государства ЕС о том, что количество партий вакцины, которые они должны были получить в январе и феврале, будет намного меньше обещанного. В письме отмечается, что если это правда, это будет означать значительную задержку поставок вакцин населению.

В письме власти указанных стран выражают обеспокоенность массовыми задержками, а также сокращением объёма поставок вакцины Pfizer в Европу и просят Еврокомиссию поспособствовать "активизации производства и ускорению поставок" препарата.

В институте общественного здравоохранения Норвегии также заявили о сокращении поставок вакцины со следующей недели. По данным института, оно связано с модернизацией производственных мощностей Pfizer.

Отмечается, что для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысяч доз на третьей неделе года. "В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он, – сказано в сообщении.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.