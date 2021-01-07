Разработчики вакцины Moderna заявили, что ее защита от COVID-19 может длиться несколько лет

Исполнительный директор американской компании Moderna, разработавшей вакцину от коронавируса, Стефан Бансел считает, что описанный в СМИ сценарий, при котором вакцина работает всего месяц или два, не имеет смысла.

Вакцина американской компании Moderna может обеспечить защиту от коронавируса на срок до пары лет. Об этом заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансел, сообщает агентство Reuters.

По его мнению, описанный в СМИ сценарий, при котором вакцина работает всего месяц или два, не имеет смысла.

Бансел подчеркнул, что распад антител, вызванный вакциной у людей, происходит очень медленно, а потому защита от коронавируса потенциально должна продлиться несколько лет.

Он также добавил, что его компания собиралась доказать, что их вакцина также будет эффективна против новых вариантов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer/BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С). Вакцину вводят двумя дозами, вторую прививку делают через 28 дней после первой.

Исследования также показали эффективность препарата на уровне 90,9% у пациентов с риском тяжелого течения COVID-19, в том числе с хроническими заболеваниями легких, сердечными заболеваниями, ожирением, заболеваниями печени, диабетом или ВИЧ-инфекцией.

Использование вакцины от Moderna уже одобрили в США, 21 декабря прошлого года в Штатах началась компания по вакцинации этим препаратом.

6 января эту вакцину одобрило Европейское агентство по лекарственным препаратам.