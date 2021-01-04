В США хотят вдвое уменьшить дозу вакцины Moderna, чтобы увеличить охват населения

Сокращение в два раза дозы вакцины Moderna, вводимой людям в возрасте от 18 до 55 лет в два этапа, позволит достичь цели иммунизации вдвое большего числа людей, считает научный советник программы массовой вакцинации Белого дома "Операция "Невероятная скорость" Монсеф Слауи.

Власти США рассматривают возможность предоставить части населения половину дозы вакцины от коронавируса Moderna, чтобы ускорить кампанию по вакцинации. Об этом сообщил в эфире телеканала CBS в воскресенье, 3 января, научный советник программы массовой вакцинации Белого дома "Операция "Невероятная скорость" (Operation Warp Speed) Монсеф Слауи.

Страна переживает очередной всплеск случаев заболевания коронавирусной инфекции, который, как ожидается, увеличится после праздников, подчеркнул Слауи.

По его словам, сейчас американская администрация ведет переговоры по этому вопросу с компанией Moderna и управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA).

"Мы знаем, что сокращение в два раза дозы вакцины Moderna, вводимой людям в возрасте от 18 до 55 лет в два этапа, позволит достичь цели иммунизации вдвое большего числа людей теми запасами препарата, которыми мы располагаем", – сказал Слауи.

Он добавил, что уверен в том, что половинная доза вакцины вызовет иммунный ответ, равный полной дозе.

"Я думаю, это более ответственный подход, основывающийся на фактах и имеющихся данных", – подчеркнул специалист.

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В первое время по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. 18 декабря FDA одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса производства Moderna. Вакцинация препаратом в США стартовала 22 декабря.

Врач из Бостонского медицинского центра Хоссейн Садрзаде, который сделал прививку препаратом компании Moderna, 25 декабря сообщил, что у него возникла аллергическая реакция на препарат.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 4 января в стране выявили более 20,6 млн заболевших COVID-19. Умерло от этой болезни более 351,5 тыс. человек.