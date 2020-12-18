Moderna уничтожила сотни тысяч доз вакцины от COVID-19

Научный советник программы вакцинации Белого дома "Операция "Невероятная скорость" Монсеф Слауи сообщил, что уничтоженные дозы вакцины американской компании Moderna входили в партию общим объемом 1,4 млн доз.

Американской компании Moderna пришлось уничтожить 400 тыс. доз своей вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией на заключительных этапах производства, сообщил агентству Bloomberg 18 декабря научный советник программы массовой вакцинации Белого дома "Операция "Невероятная скорость" (Operation Warp Speed) Монсеф Слауи.

По словам советника, эти дозы составляли партию вакцин общим объемом 1,4 млн доз. Изъятые дозы не успели поместить во флаконы, пояснил он.

Потеря 400 тыс. доз является своего рода каплей в море в общей цели Moderna произвести от 500 млн до 1 млрд доз в 2021 году, пишет агентство.

Слауи сказал, что проблема с фильтрацией – один из многих примеров того, как компании должны контролировать свои производственные линии и решать проблемы в режиме реального времени. Уничтожение такого количества доз вакцины не повлияет на общий объем производства и его темпы, резюмировал научный советник.

Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США признало вакцину от Moderna безопасной и эффективной (разрешение на ее использование на территории страны может быть принято 17 декабря).

В отличие от вакцины конкурента Pfizer – BioNTech вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer – BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С). Обе вакцины вводят двумя дозами, но с разным интервалом: Pfizer – BioNTech – через три недели, Moderna – через 28 дней.