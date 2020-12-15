ГОРДОН
 
 
МИР

Хакеры получили доступ к данным о вакцине от Moderna

Киберпреступники получили доступ к нормативным документам о регистрации американской вакцины от коронавируса Moderna, сообщает Reuters. Ранее сообщалось о краже данных о еще двух препаратах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата
В мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата
Фото: EPA

Во время недавней кибератаки на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) хакеры, в частности, выкрали данные о вакцине от коронавируса американской компании Moderna. Ранее сообщалось, что они получили доступ к информации об американской вакцине Pfizer Inc и немецкой BioNTech. Об этом сообщает Reuters.

По информации агенства, документы были связаны с предварительными переговорами о кандидате на клиническую оценку вакцины компании Moderna. При этом в компании заявили, что они не включали информацию об участниках исследований вакцины.

Информации о том, что кого-либо из участников исследования препарата могли идентифицировать, нет, отметили в компании.

Агентство по лекарственным средствам ЕС сейчас является органом, отвечающим в том числе за изучение в ЕС данных по испытанию появляющихся вакцин от коронавируса, оно также предоставляет свои заключения по изучаемым препаратам и рекомендует их для использования на внутреннем рынке Евросоюза.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer "очень многообещающей"

Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз.

Теги: хакеры, лекарства, исследование, Reuters, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее
Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее
68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет
68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
  Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России
  Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России
  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки
  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после "Танцев со звездами"
Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после "Танцев со звездами"
Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео
Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео
"Хотя бы во сне могу подержать их за руку". Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что устала бороться с артистом за сыновей
"Хотя бы во сне могу подержать их за руку". Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что устала бороться с артистом за сыновей
"Позволил фривольность". Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем
"Позволил фривольность". Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем
Подкопаева в обтягивающем платье показала, как реагирует на первый снег
Подкопаева в обтягивающем платье показала, как реагирует на первый снег
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Ребенок – всегда подвиг". Многодетный отец Тополя откровенно рассказал о трудностях родительства
"Ребенок – всегда подвиг". Многодетный отец Тополя откровенно рассказал о трудностях родительства
Дочь Поляковой показала, как вместе с гитаристом репетирует песню
Дочь Поляковой показала, как вместе с гитаристом репетирует песню
"Что-то напряглось в шортах", "Волосатик", "Сексуальный". Фанатки рассматривают полуголого Козловского
"Что-то напряглось в шортах", "Волосатик", "Сексуальный". Фанатки рассматривают полуголого Козловского
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS