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Российские хакеры атаковали американские больницы – блокировали системы и требовали выкуп

По словам основателя фирмы по кибербезопасности Hold Security Алекса Холдена, российские хакеры, предположительно, базирующиеся в Москве и Санкт-Петербурге, планируют атаковать 400 американских больниц, а 30 из них уже заразили вредоносными программами.

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Из-за атак хакеров в некоторых больницах США нарушилась работа "скорых" и были перенесены операции
Из-за атак хакеров в некоторых больницах США нарушилась работа "скорых" и были перенесены операции
Фото: depositphotos.com

Российские хакеры атаковали американские больницы, чтобы получить многомиллионные выкупы. Об этом 28 октября писал The New York Times.

Три правительственных агентства – ФБР, министерство здравоохранения и социальных служб США и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры министерства внутренней безопасности – предупредили администраторов больниц и исследователей безопасности о реальной угрозе кибератак на американские больницы.

Чиновники не уточнили, какие медучреждения пострадали, но больница Sonoma Valley в Калифорнии заявила, что все еще пытается восстановить свои компьютерные системы после атаки на прошлой неделе. Сеть больниц Святого Лаврентия в Нью-Йорке также подтвердила, что два ее медучреждения пострадали от атак программ-вымогателей утром 27 октября – они отключили компьютерные системы и отвлекли машины скорой помощи. В медицинском центре Sky Lakes в Орегоне вредоносные программы заморозили электронные медицинские записи и стали причиной переноса некоторых операций.

По словам основателя фирмы по кибербезопасности Hold Security Алекса Холдена, который поделился информацией с ФБР, российские хакеры, предположительно, базирующиеся в Москве и Санкт-Петербурге, планируют атаковать 400 больниц. Холден сказал, что по заявлениям самих хакеров, они уже заразили вредоносными программами более 30 из них.

Холден также отметил, что хакеры обычно основывали свои требования выкупа к больницам на старой российской формуле, взимая 10% годового дохода жертвы. Он объяснил, что имел в виду десятину – жертвование церквям 10% дохода.

Американские чиновники считают, что такие хакерские атаки направлены на то, чтобы посеять хаос накануне президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября. 

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлилось до 30 октября. Главными конкурентами считают действующего президента Дональда Трампа и экс-вице-президента Джо Байдена. По данным британской консалтинговой компании Opinium Research от 13 октября, за Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей, за Трампа – 40%.

Теги: Россия, США, хакеры, больница, кибератака
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