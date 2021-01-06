Европейский регулятор одобрил вакцину Moderna от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным препаратам рекомендовало Европейской комиссии выдать компании Moderna разрешение на продажу их вакцины от коронавируса в Евросоюзе.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило вакцину против коронавируса Moderna для использования на территории Евросоюза, говорится на сайте агентства.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека тщательно изучил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссией выдать формальное условное разрешение на продажу", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от Moderna показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне 94,1%.

Исследования также показали эффективность препарата на уровне 90,9% у пациентов с риском тяжелого течения COVID-19, в том числе с хроническими заболеваниями легких, сердечными заболеваниями, ожирением, заболеваниями печени, диабетом или ВИЧ-инфекцией.

Вакцина от Moderna вводится в виде двух инъекций в руку с интервалом 28 дней. Наиболее частые побочные эффекты вакцины были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней после вакцинации. Среди них: боль и припухлость в месте инъекции, усталость, озноб, лихорадка, увеличение или болезненность лимфатических узлов в подмышках, головная боль, боль в мышцах и суставах, тошнота и рвота.

Это вторая вакцина, которую EMA рекомендовало разрешить для использования в ЕС. Первой в декабре стала вакцина от немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. 27 декабря в Евросоюзе официально стартовала массовая вакцинация этим препаратом.