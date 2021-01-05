Минздрав Израиля одобрил применение вакцины Moderna

Минздрав Израиля зарезервировал 6 млн доз вакцины Moderna, сообщили в компании.

Министерство здравоохранения Израиля одобрило вакцину от коронавируса американской компании Moderna. Об этом пресс-служба компании сообщила 4 января.

Гендиректор Moderna отметил, что это третье разрешение на применение вакцины в мире, ранее ее одобрили в США и Канаде.

Минздрав Израиля зарезервировал 6 млн доз вакцины компании. Первые поставки ожидаются в ближайшее время.

В конце декабря компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech, вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer – BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С). Вакцину вводят двумя дозами, вторую прививку делают через 28 дней после первой.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Израиле коронавирус подтвержден у 450,1 тыс. человек, 3445 пациентов умерли, 391,4 тыс. выздоровели.

Как сообщает Bloomberg, в Израиле от коронавируса вакцинировалось уже 1 млн 224 тыс. человек.