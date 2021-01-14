В России запретили частным клиникам использовать вакцину Pfizer

Росздравнадзор напомнил, что ввозить и использовать в России вакцины, не прошедшие в стране государственную регистрацию, запрещено.

Российским клиникам запрещено использовать не зарегистрированную в РФ вакцину, даже если они смогут ее купить Фото: EPA

Росздравнадзор запретил частным клиникам в России использовать вакцину Pfizer. Заявление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения опубликовала пресс-служба ведомства.

Росздравнадзор, не упоминая названий, напоминает, что "ввоз на территорию России и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен".

Это, подчеркнули в ведомстве, относится и к медицинским организациям, ведущим деятельность "на территории международного медицинского кластера".

12 января депутат Госдумы Татьяна Соломатина рассказала "Эху Москвы", что в израильской клинике "Хадасса" в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке за деньги. Депутат объяснила это тем, что, по сути, это иностранная клиника и, соответственно, работает по другим законам.

В клинике в ответ на запрос РБК заявили, что относятся к медицинскому кластеру в подмосковном Сколково, в котором, согласно федеральному закону "О международном медицинском кластере", разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

В клинике отметили, что сейчас вакцины у них еще нет и пока что о возможности провести вакцинацию и ее сроках говорить рано.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже разрешили использовать ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн.

В России есть собственная вакцина. Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.