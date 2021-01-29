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В НАТО назвали риски слива в интернет данных о вакцинах от COVID-19

Последствием кибератаки на Европейское агентство по лекарственным средствам может стать приостановка разработки вакцин от коронавируса из-за риска потери интеллектуальной собственности, считает сотрудник Центра передового опыта в области киберзащиты НАТО Ян Вюнше.

О кибератаке на EMA узнали 9 декабря прошлого года
О кибератаке на EMA узнали 9 декабря прошлого года
Фото: depositphotos.com

Кибератаки на Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) опасны тем, что на рынок могут попасть вакцины от коронавируса сомнительного качества, изготовленные на основе украденных технологий. Об этом предупредил сотрудник Центра передового опыта в области киберзащиты НАТО Ян Вюнше в эфире программы "Код безопасности" на телеканале "Дом" 28 января.

"Целью таких операций может быть подрыв работы исследовательских лабораторий или компрометация результатов их разработок и нанесение им морального ущерба. По моему мнению, это просто ужасно, когда кризис планетного масштаба, как пандемия COVID-19, используется в таких грязных и корыстных целях, потенциально ставя под удар здоровье миллионов людей", – сказал Вюнше .

Такие кибератаки, по мнению специалиста несут и коммерческие риски для исследователей. Разработка вакцины может прерваться или отложиться из-за риска потери интеллектуальной собственности. 

"Выгодно это может быть странам, которые не разработали вакцину, потому что это долго, дорого и не у всех стран есть такие возможности. Украсть формулу, украсть интеллектуальную собственность, украсть данные и на их основе попытаться собрать свою вакцину уже используя, так сказать, труд и исследование других людей. Вот это собственно метод, которым и Советский Союз, и его наследница, правонаступница Россия активно пользуется вот уже наверно почти 100 лет", заключил эксперт.

Об атаке на EMA стало известно 9 декабря 2020 года. Агентство Reuters сообщало, что кроме данных о вакцине Pfizer/BioNTech была похищена информация о вакцине компании Moderna.

EMA сообщило 12 января о публикации в интернете документов, связанных с лекарствами и вакцинами от COVID-19. Кибератака не повлияла на сроки оценки и утверждения лекарств и вакцин от COVID-19, уточнили в агентстве. По данным Bloomberg, хакеры похитили данные о вакцине Pfizer/BioNTech. После инцидента акции этих компаний начали дешеветь. Акции Pfizer упали на 2,2%, а BioNTech – на 5,1%.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 29 января в мире выявлено почти 101,6 млн заболевших COVID-19. Умерло от этой болезни более 2,19 млн человек, а выздоровело 56,1 млн пациентов

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: хакеры, кибератака
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