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Легальная вакцина от COVID-19 в Украине сначала появится на частном рынке – экс-министр здравоохранения Скалецкая

Дистрибьюторы ввезут и зарегистрируют вакцину от коронавирусной инфекции к концу января или в феврале, считает экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

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Скалецкая: Ожидания таковы, что в конце января или в феврале уже появится легальная вакцинация в частных заведениях
Скалецкая: Ожидания таковы, что в конце января или в феврале уже появится легальная вакцинация в частных заведениях
Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

Экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая прогнозирует, что частные компании смогут быстрее ввезти в страну и зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, чем Минздрав. Такое мнение она высказала в интервью Zaxid.net 12 января. 

"У нас такая история, что есть вакцины, которые государством будут обеспечены и будут предоставляться бесплатно. Другой вопрос – когда на рынке появятся, чтобы за собственные средства иметь возможность провакцинироваться, не дожидаясь очереди. Ожидания таковы, что на частном рынке в конце января или в феврале уже появится легальная вакцинация в частных заведениях – то есть дистрибьюторы ввезут и официально зарегистрируют. Есть такие ожидания", – сказала она. 

Государство, по словам Скалецкой, вероятно, сможет обеспечить старт поставок в конце февраля. 

"Контракты могут быть подписаны и раньше, а собственно непосредственно поставки с февраля, с начала марта все-таки в Украине будут", – отметила она. 

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Поставкой занимается украинская фармацевтическая компания "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Из них Минздрав планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Зарегистрировать препарат в Украине планируют до 5 февраля

Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые 700 тыс. доз будут распределены среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Индонезия и Турция одобрили препарат для использования. 13 января в обеих странах стартовала массовая иммунизация населения. 

"Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек, 826,8 тыс. заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 214 – умерли.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, Зоряна Скалецкая, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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