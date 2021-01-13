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Китайская вакцина, которую заказала Украина, на исследовании в Бразилии показала общую эффективность 50,38%

В Бразилии провели клиническое исследование вакцины от китайской компании Sinovac. Ее общая эффективность составила 50,38%, эффективность против легких случаев болезни – 77,96%.

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Исследования вакцины Sinovac показали 100% эффективности против умеренных и тяжелых случаев COVID-19
Исследования вакцины Sinovac показали 100% эффективности против умеренных и тяжелых случаев COVID-19
Фото: EPA

Китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac показала общую эффективность 50,38% во время клинического исследования, проведенного в Бразилии. Об этом говорится на сайте правительства Сан-Паулу.

В ведомстве подчеркнули, что вакцина была разработана совместно с бразильским биомедицинским исследовательским центром "Бутантан".

Клинические исследования показали, что вакцина на 77,96% эффективна для предотвращения легких случаев болезни и на 100% эффективна – для умеренных и тяжелых случаев.

Исследование также подтвердило безопасность препарата – серьезных побочных реакций среди участников не зарегистрировано.

Всего в испытаниях приняли участие 12 500 специалистов здравоохранения. Они получили две дозы вакцины с интервалом в две недели между каждым применением.

Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Глава "Медицинских закупок" Арсен Жумадилов говорил, что если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Исследования препарата в Индонезии показали 65,3%, а в Турции – 91,25%.

Фармацевтическая компания "Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек, 826,8 тыс. заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 214 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Китай, Бразилия, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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