ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Китайскую вакцину от COVID-19 планируют производить в Украине

Компания "Лекхим" поставит в Украину первые 700 тыс. доз вакцины CoronaVac компании Sinovac в марте.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В компании "Лекхим" сообщили, что планируют со следующего года фасовать, а в дальнейшем и производить вакцины Sinovac в Украине
В компании "Лекхим" сообщили, что планируют со следующего года фасовать, а в дальнейшем и производить вакцины Sinovac в Украине
Фото: EPA

АО "Лекхим", дистрибьютор китайской компании Sinovac Biotech, планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 CoronaVac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину. Об этом заявил журналистам глава правления компании Валерий Печаев, сообщает "Интерфакс-Украина".

В контракте с Минздравом Украины компания выступает в качестве дистрибьютора Sinovac, имеющего эксклюзивные права на поставку в Украину вакцины этого производителя. Дальнейшее сотрудничество с китайской компанией, с которой "Лекхим" подписал пятилетний меморандум о сотрудничестве, предусматривает производство в Украине этой вакцины и вакцины от гриппа, отметил Печаев.

"Мы инвестировали в организацию производства вакцины €10 млн на нашем заводе в Харькове. На первом этапе поставим 1,9 млн доз вакцины в 2021 году, которая будет произведена на мощностях в Китае. В 2022-м планируем начать производство готовой формы этой вакцины из формы in bulk (нефасованные лекарственные препараты, которые прошли все стадии производственного процесса, кроме фасовки, конечной упаковки и маркировки. – "ГОРДОН"). В дальнейшем рассматриваем возможный полный трансфер технологии всего цикла производства вакцин в Украине", – рассказал Печаев.

Он отметил, что по контракту компания обязалась поставить первые 700 тыс. доз вакцин до конца марта, вторые 1,2 млн доз – до конца мая. "Но мы очень стараемся, чтобы первые 700 тыс. доз были поставлены уже к концу февраля", – сказал он.

Он сообщил, что цена вакцины Sinovac, которая может храниться при температуре от +2 ºС до +8 ºС, будет на 15% ниже заявленной компанией Pfizer. Sinovac может храниться при температуре от +2 ºС до +8 ºС.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Сейчас вакцина проходит третий этап клинических испытаний препарата в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 11 января коронавирусом в мире заразилось 90,6 млн человек, из них 1,93 млн скончались, более 50,1 млн выздоровели.

По данным Минздрава, с начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.

Теги: грипп, лекарства, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Я с ним поздоровалась, а он со мной нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Я с ним поздоровалась, а он со мной – нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца
55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS