Китайскую вакцину от COVID-19 планируют производить в Украине

Компания "Лекхим" поставит в Украину первые 700 тыс. доз вакцины CoronaVac компании Sinovac в марте.

В компании "Лекхим" сообщили, что планируют со следующего года фасовать, а в дальнейшем и производить вакцины Sinovac в Украине Фото: EPA

АО "Лекхим", дистрибьютор китайской компании Sinovac Biotech, планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 CoronaVac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину. Об этом заявил журналистам глава правления компании Валерий Печаев, сообщает "Интерфакс-Украина".

В контракте с Минздравом Украины компания выступает в качестве дистрибьютора Sinovac, имеющего эксклюзивные права на поставку в Украину вакцины этого производителя. Дальнейшее сотрудничество с китайской компанией, с которой "Лекхим" подписал пятилетний меморандум о сотрудничестве, предусматривает производство в Украине этой вакцины и вакцины от гриппа, отметил Печаев.

"Мы инвестировали в организацию производства вакцины €10 млн на нашем заводе в Харькове. На первом этапе поставим 1,9 млн доз вакцины в 2021 году, которая будет произведена на мощностях в Китае. В 2022-м планируем начать производство готовой формы этой вакцины из формы in bulk (нефасованные лекарственные препараты, которые прошли все стадии производственного процесса, кроме фасовки, конечной упаковки и маркировки. – "ГОРДОН"). В дальнейшем рассматриваем возможный полный трансфер технологии всего цикла производства вакцин в Украине", – рассказал Печаев.

Он отметил, что по контракту компания обязалась поставить первые 700 тыс. доз вакцин до конца марта, вторые 1,2 млн доз – до конца мая. "Но мы очень стараемся, чтобы первые 700 тыс. доз были поставлены уже к концу февраля", – сказал он.

Он сообщил, что цена вакцины Sinovac, которая может храниться при температуре от +2 ºС до +8 ºС, будет на 15% ниже заявленной компанией Pfizer. Sinovac может храниться при температуре от +2 ºС до +8 ºС.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Сейчас вакцина проходит третий этап клинических испытаний препарата в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 11 января коронавирусом в мире заразилось 90,6 млн человек, из них 1,93 млн скончались, более 50,1 млн выздоровели.

По данным Минздрава, с начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.