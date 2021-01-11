Индонезия одобрила для использования китайскую вакцину от коронавируса, которую заказала Украина

Результаты третьего этапа клинических испытаний вакцины Coronavac от коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech в Индонезии показали, что эффективность препарата – 65,3%.

Национальное агентство Индонезии по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (BPOM) одобрило для использования в экстренных случаях вакцину Coronavac от коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech, сообщила пресс-служба агентства.

Это первое разрешение на использование вакцины от COVID-19, которое выдали в Индонезии, сказано в релизе.

В Индонезии, так же как в Турции и Бразилии, проходил третий этап клинических испытаний препарата. В нем приняли участие 1600 добровольцев, отмечает газета Jakarta Globe.

Эффективность вакцины по итогам этих исследований составила 65,3%, сообщили в BPOM. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Бразилии – 78%, уточнили в агентстве.

"Эти результаты соответствуют требованиям ВОЗ с минимальной эффективностью вакцины 50%. Эффективность вакцины, равная 65,3% по результатам клинических испытаний, демонстрирует надежду, что эта вакцина способна снизить заболеваемость COVID-19 до 65,3%", – пояснила глава BPOM Пенни Кусумастути Лукито.

Она рассказала, что у добровольцев, принявших участие в испытаниях, возникали местные побочные эффекты в виде боли, уплотнения или покраснения в месте прививки, а также наблюдалась головная боль, усталость и повышение температуры.

Эти побочные эффекты не являются опасными, подчеркнули в агентстве. Исследование в целом показало, что вакцина безопасна, утверждается в релизе.

Индонезия получила 3 млн доз вакцины, массовая иммунизация стартует 13 января, первую прививку получит президент страны Джоко Видодо, сообщал Channel NewsAsia.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

При этом, как рассказал директор госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов, Украине вернут полную стоимость заказанной в Китае вакцины, если препарат не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70% по результатам третьей фазы клинических испытаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.