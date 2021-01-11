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Граждан Южной Кореи будут бесплатно прививать от COVID-19

Правительство Южной Кореи позаботится о том, чтобы всех граждан привили бесплатно от коронавируса в соответствии с приоритетами, заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

Сеул заказал 64 млн доз вакцины от коронавируса
Сеул заказал 64 млн доз вакцины от коронавируса
Фото: ЕРА

Правительство Южной Кореи с февраля поэтапно предоставит всем гражданам страны бесплатные вакцины от COVID-19, сказал президент страны Мун Чжэ Ин в своем новогоднем обращении к нации. Его обещание цитирует новостное агентство Yonhap 11 января.

Власти позаботятся о том, чтобы всех людей привили бесплатно в соответствии с приоритетами, заявил президент. Мун Чжэ Ин в своей речи извинился за то, что гражданам страны пришлось столкнуться с трудностями из-за роста цен на жилье, и пообещал построить новые дома.

Южнокорейский лидер добавил, что 2021 год станет для страны "годом выздоровления от коронавирусного кризиса", сокращения социального неравенства и резкого скачка вперед. 

В декабре прошлого года минздрав Южной Кореи говорил о планах бесплатно провакцинировать от коронавируса 44 млн человек (88% населения). Сеул заказал 64 млн доз вакцины у четырех компаний – AstraZeneca Inc., Pfizer, Johnson & Johnson's и Moderna – для 34 млн человек. Вакцину еще для 10 млн граждан страна рассчитывает получить через международный механизм COVAX.

По состоянию на 11 января в Южной Корее подтверждено более 69 тыс. случаев заражения коронавирусом. В стране от COVID-19 умерло 1,1 тыс. человек, а 52,5 тыс. выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса,

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Южная Корея, вакцинация, Сеул, новогоднее обращение, Мун Чжэ Ин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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