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Ляшко рассказал, будут ли в Украине вводить паспорта вакцинации от COVID-19

Некоторые страны рассматривают возможность требовать при въезде паспорта вакцинации против COVID-19 вместо действующих сейчас ограничений, заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко о вакцине: Никаких "спутников"
Ляшко о вакцине: Никаких "спутников"
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

В Украине пока изучают дополнительную информацию, может ли вакцинированный от коронавируса человек заражать других, поэтому паспорта вакцинации пока не намерены внедрять. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 11 января рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что большинство стран во время пандемии COVID-19 воспользовались ст. 31 Международных медико-санитарных правил и установили дополнительные требования для пересечения границы. При въезде в Украину, например, иностранцы должны предъявить полис медицинского страхования, который покрывает лечение от COVID-19, а также пройти 14-дневную изоляцию или показать отрицательный ПЦР-тест.

По словам главного санврача, после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать "COVID-паспорт" вакцинации вместо нынешних условий въезда.

"В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать, что вакцинированный от COVID-19 человек больше неспособен инфицировать других людей", – сказал он.

Ляшко добавил, что правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации только в случае применения вакцины, одобренной Всемирной организацией здравоохранения.

"Поэтому никаких "спутников" (российская вакцина называется "Спутник V". – "ГОРДОН")", – заявил главный санврач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным ВОЗ на 6 января 2020 года, в мире 63 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании. Как сообщило агентство Bloomberg, в мире по состоянию на 11 января сделали уже более 25 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 42 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов. Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина может получить до конца февраля 2021 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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